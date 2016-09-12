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    Кверквелия пополнит состав «Краснодара» зимой

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто зимой, может сменить клубную прописку. Он может пополнить состав «Краснодара». Именно этот клуб вел активные переговоры по переходу 24-летнего игрока сборной Грузии еще летом, но стороны не сошлись относительно суммы компенсации.

    Напомним, что Кверквелия играет за основной состав «Рубина» с 2011 года. На его счету 110 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Стоит отметить, действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2019 года.

    Источник: Известия

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    12.09.2016 08:56
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 12 сентября 2016, 13:37

      Грасия тупой физрук!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 сентября 2016, 11:01

      Не КраНСодара, а КраНТодара )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 сентября 2016, 10:17

      Кверквелия пополнит состав «Крансодара» зимой - ошибка КраСНодара

      1
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      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > KARAT777 12 сентября 2016, 11:33

      Спасибо, поправили)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 12 сентября 2016, 10:11

      Походу новая команда появилась "Крансодар"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > triton004 12 сентября 2016, 11:34

      В ПФЛ играет)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:29

      А почему не к Бердыеву в Ростов?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 12 сентября 2016, 09:23

      хм

      -2
      Ответить
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