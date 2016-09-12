Конте: «Судья допустил большую ошибку во время второго гола «Суонси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался разочарован итоговым результатом матча 4-го тура чемпионата Англии против «Суонси Сити» (2:2).

«Тяжело говорить об этой игре, ведь мы потеряли два очка. Мы создали много моментов и имели шансы забить еще один гол. Я очень разочарован, ведь «Челси» показал очень хороший футбол.

Если посмотреть на второй гол «Суонси», то можно увидеть, что судья допустил ошибку. Но такое может случиться с каждым. Я не хочу обсуждать работу арбитра, но это очень большая ошибка», – отметил Конте.