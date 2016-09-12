Мак: «У меня получилось доказать, что я заслуживаю места в стартовом составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от крупной победы над тульским «Арсеналом» в матче 6-го тура чемпионата России.

— Команда выглядела очень хорошо с первых минут и действовала очень уверенно. Собственно, счет 5:0 это доказывает. Конечно, я рад, что забил свой первый гол, и, надеюсь, показал, что могу получить больше игрового времени, чем в последних матчах.

— Какую установку давал вам Луческу?

— В первую очередь я сам хотел доказать тренеру, что заслуживаю места в стартовом составе, что я — часть команды, я хочу забивать голы и приносить победы. Это моя цель. Кажется, у меня получилось. Я хотел выйти на поле, показать себя, а забитый мяч — это отличный бонус. Важнее всего то, что мы сумели победить.

— Подобные голы — это часть вашего стиля?

— Я регулярно пытаюсь обыгрывать один в один, обходить соперника и бить по воротам. Когда у меня есть шанс, то я это делаю. Сегодня как раз получился качественный удар, и я очень рад.