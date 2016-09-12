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  • Мак: «У меня получилось доказать, что я заслуживаю места в стартовом составе «Зенита»

Мак: «У меня получилось доказать, что я заслуживаю места в стартовом составе «Зенита»

12 сентября 2016, 00:08
9

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от крупной победы над тульским «Арсеналом» в матче 6-го тура чемпионата России.

— Команда выглядела очень хорошо с первых минут и действовала очень уверенно. Собственно, счет 5:0 это доказывает. Конечно, я рад, что забил свой первый гол, и, надеюсь, показал, что могу получить больше игрового времени, чем в последних матчах.

— Какую установку давал вам Луческу?

— В первую очередь я сам хотел доказать тренеру, что заслуживаю места в стартовом составе, что я — часть команды, я хочу забивать голы и приносить победы. Это моя цель. Кажется, у меня получилось. Я хотел выйти на поле, показать себя, а забитый мяч — это отличный бонус. Важнее всего то, что мы сумели победить.

— Подобные голы — это часть вашего стиля?

— Я регулярно пытаюсь обыгрывать один в один, обходить соперника и бить по воротам. Когда у меня есть шанс, то я это делаю. Сегодня как раз получился качественный удар, и я очень рад.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Мак Роберт
Комментарии (9)
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СОКОЛ САРАТОВ
1473628326
гол красава
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d3wsgg
1473630244
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
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Жентус
1473636264
Уважаю таких игроков, которые стремятся доказать свой уровень и трудятся без оглядки) Это дорогого стоит, парень приехал в футбол играть, а не зарплату получать. Вот таких по-больше бы.
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Zenit-84
1473643868
Получилось）
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Фан666
1473656152
Приехал то он играть, а вот будет ли вопрос большой и дело не в его игровых качествах
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mik1954
1473658872
Молодец парень, красиво дебютировал !
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a-rakhmatov
1473660280
Мак от скромности не умрет!))
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Dimon013
1473667937
Отличный дебют
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