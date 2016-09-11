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    Кутепов: «Каррера находит для игроков «Спартака» нужные слова. Естественно, цензурные»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в матче шестого тура российской Премьер-лиги.

    «В целом провели хороший матч. Только в концовке второго тайма немного подсели. Играли уже больше на удержание счета. Ну, к счастью, выиграли. У «Спартака» никогда нет цели отдать мяч сопернику. Мы всегда хотим контролировать ход матча. Иногда это получается, а иногда – нет.

    Конечно, Массимо Карерра изменил многое в игре в обороне, в «Спартаке». Перед матчем он находит для нас нужные слова. Естественно, цензурные! У нас все культурные. Слова Комбарова после матча с «Анжи»? Это просто эмоции, совершенно нормально. Ничего страшного», – сказал Кутепов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 20:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 сентября 2016, 21:37

      на каком языке то он доводит , а то может переводчик цензура

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 20:54

      Дай Бог ему здоровья!

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько > Aztec58 11 сентября 2016, 22:37

      Каррера нашел ключик ко всей команде,ИГРА тому доказательство!

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