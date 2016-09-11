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    Гилерме: «Локомотив» потерпел от «Спартака» несправедливое поражение»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме остался недоволен итоговым результатом матча 6-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком». Напомним, что железнодорожники потерпели минимальное поражение – 0:1.

    – На ваш взгляд, меняется ли «Локо» при Юрии Семине? Становится лучше?

    – А вы сами как считаете?

    – Хотим спросить вас.

    – Для меня – да. Я вижу много изменений. Согласен, что в первом тайме сегодня мы играли не очень хорошо, уступили во всех единоборствах. Но после перерыва все было уже по-другому. Если вспомнить, то у «Спартака» возникли только один-два момента, у нас же было много шансов. Я не согласен с итоговым результатом. Ничья была бы справедливее.

    – «Спартак» сегодня удивил? Изменился он при новом тренере?

    – У него сейчас хороший период. Команда уже одержала несколько побед подряд. Но думаю, сегодня мы показали примерно одинаковую игру. Однако это футбол. Нам не хватило чуть-чуть фарта.

    – Ваш партнер Самедов сказал при этом, что «Спартак» был лучше...

    – В первом тайме – да. Во втором – нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2016 19:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +767

      товрос 11 сентября 2016, 21:10

      спартак был заметно сильнее все по делу

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 11 сентября 2016, 20:57

      Несправедливо ты в сборную России попал, вот это факт.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 11 сентября 2016, 20:42

      Спартак был интерсней так все заканамерно!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 11 сентября 2016, 20:29

      играли явно с самоотдачей, нона победу точно Гиля не наигали(

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 20:21

      Заголовок и прямая речь Гилерме не вполне совпадают, ага.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Srres 11 сентября 2016, 20:20

      Всех с победой!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 сентября 2016, 20:17

      Все справедливо,вы не забили,Спартак забил

      8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2016, 20:08

      Ну вот и началось нытье железнодорожников.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Диктор 11 сентября 2016, 20:30

      нет, все по делу, поздравляю с победой. но игра была интересна)

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 11 сентября 2016, 19:58

      Гилерме бред несеш--вы и так минимально отскочили

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 11 сентября 2016, 19:57

      пеналь на Промесе,наступили на ногу

      9
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