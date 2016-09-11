Уокер согласился подписать новый контракт с «Тоттенхэмом» на сумму в 19,5 миллиона

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер близок к подписанию нового контракта с английским клубом. По информации источника, сам игрок дал согласие на заключение соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года. В случае успешной сделки недельный оклад 26-летнего англичанина составит 75 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, защитник выступает за «шпор» с 2009 года. В нынешнем сезоне Уокер провел за «Тоттенхэм» в АПЛ четыре матча, в которых отметился голевой передачей и заработал одну желтую карточку.