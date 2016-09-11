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    Радимов: «Мужику важно выигрывать такие истории, как матч с «Тосно»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал игру своей команды в матче с «Тосно» (1:1) в рамках 12-го тура ФНЛ.

    «Сегодня и мы, и «Тосно» знали: игра простой не будет. Будет бойня! «Тосно» захочет взять реванш! Это во-первых. А во-вторых – вдвойне взять реванш. Потому что четверо игроков, вышедших против нас, – в недавнем прошлом игроки «Зенита-2», причем хорошо потрепавшие «Тосно» в свое время. Ну и, в-третьих, «Тосно» – команда сложная, сильная, соперник неудобный. Но разве «Зенит-2» лыком шит? Разве команда не окрепла, не закалилась с начала сезона? Разве нетерпеливо копытом не бьет, в бой не рвется? Особенно после неприятностей со «Спартаком-2»!

    Одним словом, драйв был нешуточный – что с одной, что с другой стороны. Бой не просто с противником, а со «своими-чужими»! Ох, как мужику важно выигрывать такие истории. В том числе и для самоуважения. А бой был красивым! И после 1:4 со «Спартаком-2» пацаны подняли голову. Гордо, по-мужски!, – написал Радимов в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 сентября 2016, 11:13

      тошно пеналь не забили , а вот сказка и получилась для зенита2

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      Рейтинг: +332

      семечкин 11 сентября 2016, 10:35

      кстати, о мужиках....
      что-то он не говорит, как прошла его встреча с Лозой?
      какой счёт по раундам?

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