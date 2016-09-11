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    Слуцкий: «Получили плюс пять к количеству игроков, вышедших на поле»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры на новом стадионе после матча шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0).

    «Такой матч. Мы столько готовились к открытию стадиона. Некоторые футболисты продолжали играть только ради того, чтобы выйти на наш стадион. Сегодня произошло что-то очень грандиозное, это не просто очередной тур чемпионата. Мы ни в коем случае не должны были ударить в грязь лицом в плане результата и качества игры.

    Дополнительная накачка перед матчем? Наоборот, мне пришлось успокаивать игроков, потому что болельщики гнали футболистов вперед, эмоции били через край. Болельщики всегда были нашим 12-м и 13-м игроком. Но сегодня мы получили плюс пять к количеству игроков, вышедших на поле. Мы ждем наших болельщиков на матчах и мечтаем видеть полные трибуны. Для нас важен каждый болельщик.

    Что касается Траоре, то он справился со своей задачей, забив голы. Ему есть куда прибавлять и в чем добавлять, в том числе в общекомандных действиях. Думаю, он будет выглядеть еще лучше, ярче и качественнее», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.09.2016 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2016, 10:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Терек в игре был никакой....коням просто повезло.

      -4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 сентября 2016, 08:47

      Да да Гинер купил все! Судью Терек! Когда нет денег епти!

      -2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 сентября 2016, 05:16

      да уж

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 сентября 2016, 03:40

      Ну все правильно говорит. Болельщики - 12 игрок. А еще у ЦСКА есть 3 судьи и КДК.

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 сентября 2016, 01:14

      Поздравляю!

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 11 сентября 2016, 01:04

      фаны ЦСКА лучшие в мире

      3
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