Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Ощущение, что сегодня сделали что-то важное, что сезон закончился»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура РФПЛ против «Терека» (3:0). Этой игрой армейцы открывали свой новый стадион.

    – Сегодня переполняли эмоции. У всех ощущение, что сегодня сделали что-то важное, что сезон закончился. Хотим сказать огромное спасибо за дом, за поддержку, за рекламу в СМИ. Надеемся, что такой уровень заполняемости у нас будет как можно дольше.

    – Как Траоре пообещал отметить первые голы?

    –Траоре пока еще должен нам. Мы ждали, что он раньше начнет забивать. Мы надеемся, что он и дальше продолжит радовать нас. А отмечать пока нечего.

    – Вы вышли на матч в цивильной одежде, а не в спортивном костюме. Это надолго?

    – Сегодня заставили меня это сделать. Надеюсь, что дальше продолжу комбинировать.

    – Появилось что-то, что будете делать на фарт на новом стадионе?

    – Пока еще старые традиции. Если они работали, то зачем от них отказываться? Все только зарождается. Аксессуарами новый дом придется еще обставлять, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2016 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 11 сентября 2016, 15:37

      Поздравляем ЦСКА с новым стадионом!
      Спартак, ЦСКА...
      Хотелось бы, чтобы эта участь настигла все большие команды России.
      Даешь каждой команде по новому стадиону?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 сентября 2016, 11:15

      а что там в заголовке про закончившийся сезон? всё можно не играть-

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 11 сентября 2016, 10:08

      хороший стадион ..ЦСКА-удачи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2016, 09:07

      жаль что открытие стадиона пришлось на разобранный и не мотивированный Терек не ужели нельзя было подгадать на какое нибудь дерби

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 сентября 2016, 07:50

      не раслоблятся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 11 сентября 2016, 07:38

      А что, место устраивает, можно и по домам)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 11 сентября 2016, 07:29

      Эх Леня...для тебя сезон еще летом закончился .(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 11 сентября 2016, 04:42

      Сезон закончился... Похоже, перед интервью Леонид успел обмыть стадиончик.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 сентября 2016, 03:44

      Мужики выпили и спать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2016, 03:23

      Леня, рано говорить о конце сезона.....после таких слов коней расслабишь, играть перестанут как надо.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11