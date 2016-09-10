Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «В матче с «Манчестер Сити» судья допустил две серьезных ошибки»

Моуринью: «В матче с «Манчестер Сити» судья допустил две серьезных ошибки»

10 сентября 2016, 19:28
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство от работы арбитра Марка Клаттенбурга во время матча 4-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» в дерби потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

«Судья Марк Клаттенбург сегодня допустил две серьезных ошибки. В эпизоде с Браво был пенальти, за что вратарь должен был получить красную карточку. Если бы кто-то из моих игроков сделал бы такое в центре поля, то получил бы удаление. В штрафной площади это определить сложнее, поэтому арбитр не захотел его фиксировать.

Второй эпизод – игра рукой Отаменди. Кто-то из экспертов скажет, что это не пенальти, так как мяч попал в руку сзади, но он смотрел на мяч. Мы недовольны подобными решениями», – сказал Моуринью.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Моуринью Жозе Клаттенбург Марк
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
barca9651
1473525235
всё как обычно
Ответить
кошмарик
1473525385
назовите хоть один матч,который проиграла команда возглавляемая Мауром, в котором он не обвинял судью??? Не-бы-ло!
Ответить
Romio-xxx
1473525912
Хватит ныть,Мавр!!!Раньше ты добивался побед упорством и тактикой,а теперь нытьем!!!
Ответить
Parham
1473526557
ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ?????
Ответить
mutabor0992
1473527515
Как ты Заипал обособленный!!!В 1 тайме вас вааще не было видно...С таким составом и такими затратами...И такое удобрение.Одним словом физрук.
Ответить
qweewqqweewq
1473528472
наверное это когда он дважды свистнул и показал на центр когда забил МС
Ответить
порт
1473531092
Ничто не меняется, Мавр тоже.
Ответить
Liverpool-The-Best
1473534605
Моур все тот же нытик. Где бы он не тренировал, всегда жалуется на судей или еще на кого то. З.Ы. Как мне кажется, Маур опять развалит хорошую команду. Каким он был в Интере и сейчас, это небо и земля. Терпения болелам МЮ.
Ответить
BarcaForca
1473590839
Помоему это уже правило, когда ПЕП и МАУР встречаются между собой (причем с любыми клубами) в порожениях МАУРА (кто не знает статистику противостояний 19 игр , 9 побед ПЕП, 3 МАУР ) виноват всегда арбитр. НУ СМЕШНО ЖЕ ЛЮДИ ЧИТАТЬ ЭТОТ БРЕД. Сити красавчики смотрел матч. Браво тупил не подетски конечно)))
Ответить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
1
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
3
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
6
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Все новости
Все новости
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
14:56
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
Вчера, 17:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
Вчера, 01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+