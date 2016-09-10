Моуринью: «В матче с «Манчестер Сити» судья допустил две серьезных ошибки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил недовольство от работы арбитра Марка Клаттенбурга во время матча 4-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» в дерби потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

«Судья Марк Клаттенбург сегодня допустил две серьезных ошибки. В эпизоде с Браво был пенальти, за что вратарь должен был получить красную карточку. Если бы кто-то из моих игроков сделал бы такое в центре поля, то получил бы удаление. В штрафной площади это определить сложнее, поэтому арбитр не захотел его фиксировать.

Второй эпизод – игра рукой Отаменди. Кто-то из экспертов скажет, что это не пенальти, так как мяч попал в руку сзади, но он смотрел на мяч. Мы недовольны подобными решениями», – сказал Моуринью.