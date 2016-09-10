Месси, Иньеста и Матье попали в заявку «Барселоны» на игру с «Алавесом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси имеет все шансы выйти на поле в поединке третьего тура Примеры против «Алавеса». Игрок попал в заявку на предстоящую встречу по решению главного тренера Луиса Энрике.

Аргентинец полностью восстановился от повреждения и готов принять участие в сегодняшнем матче. Кроме того, в списке игроков присутствуют Андрес Иньеста и Жереми Матье. Тем не менее, каталонцам придется обойтись без Андре Гомеша, Херарда Пике и Серхи Роберто, которых тренерский штаб решил поберечь по причине плотного графика сине-гранатовых, стартующих на следующей неделе в Лиге чемпионов.

Также по причине повреждения сыграть с «Алавесом» не сможет голкипер Марк-Андре тер Штеген. Страж ворот пробудет в лазарете порядка двух недель.