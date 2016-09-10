Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Власов: «Арсеналу» без Гарая и Халка в составе «Зенита» легче не будет»

    Хавбек тульского «Арсенала» Олег Власов рассказал об ожиданиях от матча РФПЛ с «Зенитом». Напомним, что встреча пройдет завтра, 11 сентября.

    — В 2014 году за «Мордовию» в домашней игре вы забили победный гол в ворота «Зенита». На свою бывшую команду по-особенному настраиваетесь?

    — Безусловно. Это особый соперник для многих, а для меня еще и родной. Всегда хочется себя проявить лучшим образом и добиться положительного результата.

    — Этим летом «Зенит» покинули Гарай и Халк. Команда стала слабее?

    — Ничуть. Да, это яркие игроки с индивидуально сильными качествами. Но «Зенит» стал немного другим. Слабее они не стали, а будут только прибавлять с каждым матчем в командной игре. «Арсеналу» без Гарая и Халка в составе «Зенита» легче не будет.

    — В чем силен «Зенит» Луческу?

    — Состав сбалансирован во всех линиях. В команде отличный подбор игроков, и они всегда стараются играть на атаку.

    — Насколько оцените шансы «Арсенала» на победу в предстоящем матче?

    — У нас будет максимальный настрой на игру. Постараемся сделать все возможное, чтобы добиться положительного результата. А как будет — увидите в матче.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2016 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 10:59

      При всем уважении к Зениту, но с уходом Халка и Гарая клуб стал слабее. Про сбалансированность во всех линиях скажу так, Луческу еще нужно время

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 сентября 2016, 10:54

      Гол престижа, может быть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 10 сентября 2016, 09:52

      ...Зенит просто обязан побеждать любым составом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 10 сентября 2016, 08:49

      Легче

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11