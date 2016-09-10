Власов: «Арсеналу» без Гарая и Халка в составе «Зенита» легче не будет»

При всем уважении к Зениту, но с уходом Халка и Гарая клуб стал слабее. Про сбалансированность во всех линиях скажу так, Луческу еще нужно время
Хавбек тульского «Арсенала» Олег Власов рассказал об ожиданиях от матча РФПЛ с «Зенитом». Напомним, что встреча пройдет завтра, 11 сентября.
— В 2014 году за «Мордовию» в домашней игре вы забили победный гол в ворота «Зенита». На свою бывшую команду по-особенному настраиваетесь?
— Безусловно. Это особый соперник для многих, а для меня еще и родной. Всегда хочется себя проявить лучшим образом и добиться положительного результата.
— Этим летом «Зенит» покинули Гарай и Халк. Команда стала слабее?
— Ничуть. Да, это яркие игроки с индивидуально сильными качествами. Но «Зенит» стал немного другим. Слабее они не стали, а будут только прибавлять с каждым матчем в командной игре. «Арсеналу» без Гарая и Халка в составе «Зенита» легче не будет.
— В чем силен «Зенит» Луческу?
— Состав сбалансирован во всех линиях. В команде отличный подбор игроков, и они всегда стараются играть на атаку.
— Насколько оцените шансы «Арсенала» на победу в предстоящем матче?
— У нас будет максимальный настрой на игру. Постараемся сделать все возможное, чтобы добиться положительного результата. А как будет — увидите в матче.