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    Макеев: «Еще пока рано тренироваться на поле, поэтому у меня отдельные занятия»

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о том, как он восстанавливается после травмы, которую получил в матче с «АЕКом». Также футболист прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом».

    «Однообразные велосипед и тренажерный зал немного поднадоели, поэтому хочется уже на поле работать с мячом. Восстанавливаюсь потихоньку. Еще пока рано тренировать на поле, поэтому у меня отдельные занятия. Считаю, что команда сейчас находится в неплохой форме, показывает хорошую игру. Думаю, грядущий матч с «Локомотивом» будет позитивным. Обязательно поддержку ребят», – сказал Макеев.

    Источник: Instagram

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    10.09.2016 07:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 10 сентября 2016, 12:11

      Давай, Женя, поправляйся!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 10 сентября 2016, 09:17

      Будет Маурисио

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 сентября 2016, 07:51

      Жаль, что до сих пор не готов. Если не он заменит Ещенко в игре с Локомотивом, то кто тогда? Знаю, что теоретически Моурисио может, но лимит ведь..

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