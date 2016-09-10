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    Калиниченко: «В «Спартаке» каждый год кричат, что команда станет чемпионом»

    Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко признал, что на данный момент рано делать вывод касательно работы тренера красно-белых Массимо Карреры.

    – Готовы разделить восторги болельщиков по поводу игры и результатов «Спартака» при Массимо Каррере?

    – Нет, конечно. Мы все это не раз проходили. До зимы чуть ли не каждый год кричим, что мы чемпионы и всех порвем. А вот потом… Нужна стабильность. Так что давайте подождем.

    – Чем отличается «Спартак» Карреры от команды Аленичева?

    – Что-то свое итальянец, конечно, добавил. Но вы поймите, невозможно, условно, за неделю все поменять. Какие-то новые штрихи появились. Естественно, тренер ведет себя по-другому в раздевалке и на бровке. Это тоже имеет значение. А о глобальных новшествах лучше поговорить через месяц-другой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2016 07:13
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 15:17

      Человек живёт на периферии, ага, что с него взять?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2016, 12:37

      Будет не будет-зачем гадать на кофейной гуще.Скажу что сейчас игра Спартака меня радует,надеюсь они сбавят обороты-так что поживем увидим.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 сентября 2016, 11:08

      Хоть одна здравая мысль промелькнула от многих комментирующих типо экспертов... Оценивать шансы на чемпионство, только теоретические шансы, можно только после 20-го тура и никак не раньше.... всё то что до, это конвульсии неадекватных фанов, которые каждый раз наступают на одни и те же грабли... Хотя не скрою, сейчас меня игра Спартака очень радует и хотелось бы чтобы он не сбавлял обороты ни по игре, ни по результату, тогда возможно после 20 тура картина будет очень вдохновляющей...

      4
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      Рейтинг: +8018

      nik55 10 сентября 2016, 10:56

      вы скажите какая команда не хочет стать чемпионом -все хотят а гавкаете на Спартак потому что он вас бесит вам всем до его популярности как до луны

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 сентября 2016, 10:53

      Прав на все 100! Нужно дождаться окончания хотя бы первого круга.

      6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 10:30

      из сильных соперников Спартак только встретился с Краснодаром. Посмотрим, что будет в играх с ЦСКА, Зенитом, Локомотивом, Ростовом

      6
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      Рейтинг: -16

      мыцык > Joko21 10 сентября 2016, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов?Сильный соперник?

      -6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > мыцык 10 сентября 2016, 10:54

      на мой взгляд достаточно крепкий соперник

      4
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      Рейтинг: -16

      мыцык > Joko21 10 сентября 2016, 11:52

      Помнишь из 1001ночь-калиф на час-

      -3
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 10 сентября 2016, 10:29

      Кричат не очень умные люди. Пока ещё не ясно даже есть ли положительные сдвиги. Каждая игра-проверка на прочность.

      3
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      Рейтинг: +173

      agrmark 10 сентября 2016, 10:24

      Хорошо, посмотрим на следующие игры!

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 10 сентября 2016, 10:15

      Всё по-делу сказал !

      4
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      Рейтинг: +108

      dimsok 10 сентября 2016, 09:59

      Так сейчас никто и не кричит, просто с опаской надеются)))

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