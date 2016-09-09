Ради выступления за сборную России Фернандес отказывался от вызова в Бразилию

Защитник ЦСКА Марио Фернандес мог выступать за сборную Бразилии, а не за национальную команду России. Об этом сообщил президент армейцев Евгений Гинер.

«Марио не раз говорил, что ему здесь очень нравится. Что переезд в Россию полностью его изменил, и он стал другим человеком. Футболист давно сделал заявление, что готов выступать за нашу сборную, и ради этого даже отказывался от вызова в национальную команду Бразилии.

Важнее всего то, что Марио хочет не просто отыграть у нас и уехать, он собирается здесь жить. Со временем, уверен, Марио выучит русский язык и узнает нашу страну еще лучше», – отметил Гинер.