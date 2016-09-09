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  • Ради выступления за сборную России Фернандес отказывался от вызова в Бразилию

Ради выступления за сборную России Фернандес отказывался от вызова в Бразилию

9 сентября 2016, 18:46
25

Защитник ЦСКА Марио Фернандес мог выступать за сборную Бразилии, а не за национальную команду России. Об этом сообщил президент армейцев Евгений Гинер.

«Марио не раз говорил, что ему здесь очень нравится. Что переезд в Россию полностью его изменил, и он стал другим человеком. Футболист давно сделал заявление, что готов выступать за нашу сборную, и ради этого даже отказывался от вызова в национальную команду Бразилии.

Важнее всего то, что Марио хочет не просто отыграть у нас и уехать, он собирается здесь жить. Со временем, уверен, Марио выучит русский язык и узнает нашу страну еще лучше», – отметил Гинер.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Россия Россия Бразилия ЦСКА Фернандес Марио Гинер Евгений
Комментарии (25)
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shurik45
1473436937
Марио конечно хороший футболер,но лично я против привлечения в сборную иностранцев .Даже не смотря на то , что у него паспорт РФ.Хотя я всегда болел и болею за ПФК ЦСКА.
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loko-the_best
1473437620
Как он не зная язык получил паспорт? Гиля и Жо учили язык, говорят на нем и сдавали экзамены. А этому че не надо? Я из тех, кто за привлечение иностранцев в нашу сборную, в этом нет ничего плохого, если они будут давать результат. Если у нас есть игроки на их позициях лучше, то будут играть они, а если нет, то должен играть условный Фернандес. Но русский выучить надо обязательно, все разговоры в сборной должны быть без переводчика и на русском.
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dragon922
1473437646
ну и зря променял Бразилию на нас играл бы за свою родину , а за нас пусть лучше свои ребята бегают
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dragon922
1473437783
ху ле , скоро сборная российских бразильцев будет у нас такими темпами
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de bruyne
1473438025
Его в сборную? С такой защитой?
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vladimir-7
1473438845
Фернандес принесёт огромную помощь сборной РФ, ему нет равных.
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a-rakhmatov
1473443588
Фернандес заслуживает глубокого уважения предпочел выступать за сборную России.....ведь в сборную Бразилии вызывают сильнейших игроков футбольного))
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каа
1473443930
Однозначно сильнейший на правом фланге на сегодня в России...как минимум глупо не использовать его..
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brutus6666
1473444728
Смешно ... с его то ошибками
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4agaaa
1473449758
Фернандес безусловно лучший на своей позиции, посмотрим сможет ли внести свой вклад в сборную, в любом случае УДАЧИ!!!
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