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    Ради выступления за сборную России Фернандес отказывался от вызова в Бразилию

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес мог выступать за сборную Бразилии, а не за национальную команду России. Об этом сообщил президент армейцев Евгений Гинер.

    «Марио не раз говорил, что ему здесь очень нравится. Что переезд в Россию полностью его изменил, и он стал другим человеком. Футболист давно сделал заявление, что готов выступать за нашу сборную, и ради этого даже отказывался от вызова в национальную команду Бразилии.

    Важнее всего то, что Марио хочет не просто отыграть у нас и уехать, он собирается здесь жить. Со временем, уверен, Марио выучит русский язык и узнает нашу страну еще лучше», – отметил Гинер.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.09.2016 18:46
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +371

      ASG 10 сентября 2016, 18:06

      Не Марио, а Мишаня Федоров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 10:34

      Будет 100% игроком основы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 сентября 2016, 09:32

      в Бразилии не факт что был бы игроком основы, у нас 100% основа

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 9 сентября 2016, 22:39

      Своих растить надо, а то скоро как в мини футбольной сборной 70% бразильцев играть будут. Вот они плоды лимита.... Мутко радуйся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 сентября 2016, 22:35

      Фернандес безусловно лучший на своей позиции, посмотрим сможет ли внести свой вклад в сборную, в любом случае УДАЧИ!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 сентября 2016, 22:08

      Сказать можно, что угодно. Да и за Россию он не заиграет, так, разок отметится, чтобы в конюшне не считаться легионером, на то и расчёт.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 9 сентября 2016, 21:54

      лучший!

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 9 сентября 2016, 21:49

      Хороший игрок,удачи ему в дальнейшем!

      3
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 9 сентября 2016, 21:12

      Смешно ... с его то ошибками

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 9 сентября 2016, 20:58

      Однозначно сильнейший на правом фланге на сегодня в России...как минимум глупо не использовать его..

      2
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