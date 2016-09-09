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    «Аэрофлот» останется спонсором ЦСКА

    На сегодняшнем заседании совета компании «Аэрофлот» было принято решение одобрить спонсорство ЦСКА на сезон-2016/17.

    «Аэрофлот» исходит из того, что дальнейшее сотрудничество с самым титулованным футбольным клубом в истории России позволит укрепить имидж авиакомпании на российском рынке, расширить доступ к целевой аудитории Аэрофлота посредством проведения рекламных кампаний с использованием имиджа клуба, а также повысить лояльность к бренду», – говорится в заявлении авиакомпании.

    Напомним, что сотрудничество «Аэрофлота» с ЦСКА началось в 2009 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 15:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 10 сентября 2016, 08:43

      Хотелось бы, узнать сколько денег спонсируют? Год

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 9 сентября 2016, 19:54

      Ну норм,уж лучше чем дюрекс или бургер кинг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 9 сентября 2016, 18:10

      Бомбит)))))ух, рассмешил!!!! у кого бомбить то должно?
      погнали минусовать!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 сентября 2016, 17:57

      У конины бомбит,завтра цирк открывают,а они все про Спартак))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > spartach n1 9 сентября 2016, 19:47

      Причём здесь спортак?

      -2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 сентября 2016, 17:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очередное чемпионство с Аэрофлотом.. полетели

      -5
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 сентября 2016, 16:58

      С таким клуппом только позориться

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > spartach n1 9 сентября 2016, 17:41

      поэтому на ромбик все забили, один лукойл спонсирует

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 007abdul007 9 сентября 2016, 18:21

      Главное не на шее у государства, как вы.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Тraumtanzеr 10 сентября 2016, 01:45

      ЦСКА на шее у государства.. ахахаха чего ещё расскажешь?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 сентября 2016, 16:30

      Кому не похер у кого какой спонсор. Мне лично вообще насрать,что на майках у игроков написано, лишь бы хорошо играли и матч не скучно было смотреть.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 16:05

      Спартак самый титулованный клуб России, а не цкг.

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 16:43

      Россия с 1991 существует

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 007abdul007 9 сентября 2016, 16:59

      Это ты россиянин, а я Русский, чуешь разницу?

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      Рейтинг: +65

      DenMih > Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 17:21

      "Чуешь"в переводе с украинского-слышишь.Русский говоришь?)))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > DenMih 9 сентября 2016, 18:23

      Что Украинцы, что Русские, что Белорусы, все это Русы.

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