Энрике: «Неймар счастлив и рвется на поле»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике проанализировал возвращение Неймара после Олимпийских игр. По словам наставника, футболист полностью готов и рвется в бой.

«Я очень пристально наблюдал за Неймаром и хочу сказать, что он счастлив и рвется на поле. Ему был предоставлен дополнительный отпуск после победы на Олимпиаде и я очень доволен тем, как он сейчас выглядит», – заявил специалист.

Отметим, что сам футболист заявил, что хочет сыграть в ближайшем туре Примеры против «Алавеса». Матч состоится 10 сентября.