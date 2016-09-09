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    Агент: «Зуев недоволен отсутствием игровой практики в «Спартаке»

    Агент Александра Зуева Михаил Череповский рассказал о том, какое будущее 20-летнего игрока ждет в московском «Спартаке». Напомним, что в прошлом сезоне Зуев сыграл в составе красно-белых 14 матчей, а в текущем розыгрыше РФПЛ появлялся на поле лишь в одной встрече.

    «У Александра Зуева, когда он уходил из школы Чертаново, было два варианта – «Спартак» и ЦСКА. В итоге он принял решение, к которому склонялся и я. Но если бы Саша решил уйти в ЦСКА, я бы его не отговаривал и принял бы его как правильное. Но он уже после общения с Асхабадзе сказал «да». Роман Гурамович сумел убедить игрока, что он сделает правильный выбор, перейдя в «Спартак». До ЦСКА мы даже не доехали.

    Сильно ли тяготит Зуева, что в последнее время он почти не играет? Тяготит. Саша сам понимает, что ему надо продолжать расти и совершенствоваться. Потенциал у него потрясающий. Конкретного разговора об уходе не было. Но о том, чтобы поискать варианты, мы с Сашей говорили.

    Для меня непонятна ситуация, когда появляется свой воспитанник, который показывает уже зрелый футбол, но его крайне редко используют в игре. По-моему, Саша уже в прошлом сезоне показал свои сильные стороны и свою состоятельность, но тем не менее на его позиции сейчас выпускаются другие. Вот поэтому и возникают мысли о других вариантах, и эти мысли вполне обоснованны», – сказал Череповский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2016 08:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +76

      takca 9 сентября 2016, 17:09

      Школа цска каждый год выпускает 25 - 30 футболистов и где они .Из последних только Щенников и усе.

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 9 сентября 2016, 13:35

      Хотелось бы, чтобы Зуев не повторил путь Сычёва и Давыдова. Хотя и у Давыдова ещё есть шанс.

      1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 9 сентября 2016, 13:07

      tak on byl travmirovan!!!

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 9 сентября 2016, 11:14

      мало игровой практики--больше нужно на тренировках пахать

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > nik55 9 сентября 2016, 18:50

      Нужно меньше киздеть тебе, а больше работать. Как будто Зуев идиот, и не знает, что нужно пахать на тренировках.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 сентября 2016, 10:48

      Как он может быть собственным воспитанником, если он из школы "Чертаново" ?

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Сергей Свояк 9 сентября 2016, 11:08

      Он в системе с раннего возраста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 12:07

      Это и всего-то? )) По сути его воспитывала другая школа, а его называют воспитанником "Спартака". Обыгрывают слова...

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2016, 10:12

      В перспективе он может быть лучше того же Джано. Но это в перспективе. Пока, по факту - нет. Но шансы ему дадут, их нужно дождаться и использовать.

      2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 9 сентября 2016, 09:28

      Да, уж. Задатки есть а игры пока нет. Выйди и сделай хет-трик и ты в обойме.

      3
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