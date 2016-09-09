Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лозенков: «В этом сезоне «Зенит» чемпионом не станет»

    Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Иван Лозенков оценил шансы питерской и тульской команд, которые сыграют между собой в рамках 6-го тура РФПЛ. Матч состоится 11 сентября.

    «Зениту» в Туле придeтся тяжело. Ушли Халк и Гарай, команду возглавил новый тренер. Понятно, что в целом подбор игроков у «Зенита» сильнее и мастеровитее, однако при поддержке местных болельщиков «Арсенал» способен на многое. Всех – будь то «Зенит», «Спартак» или ЦСКА – в Туле ждет тяжелейший выезд. Местные болельщики заряжают свою команду так, что номинальное превосходство в классе будет нивелировано эмоциями и самоотдачей. Повторюсь, никому, в том числе «Зениту», в Туле не будет легко. Сергей Александрович Павлов создал в Туле хороший коллектив. Результат на лицо. По крайней мере, на данном отрезке чемпионата.

    Что касается «Зенита», надо понаблюдать, как команда перестроится после ухода лидеров. Изменился рисунок игры, футболистам предъявляются новые требования. Конечно, «Зенит» поборется за золотые медали, но, на мой взгляд, в этом сезоне чемпионами петербуржцы не станут. Хотя мне лично очень этого хочется – буду искренне болеть за ребят», – сказал он.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2016 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 9 сентября 2016, 18:36

      1. Зенит
      2. Ростов
      3.Краснодар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 9 сентября 2016, 11:06

      мечтай дальше

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 9 сентября 2016, 10:58

      В этом году Лозенков чемпионом не станет, а вот Зенит точно им будет!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 > seawave 9 сентября 2016, 11:07

      чемпионом питера станет

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > seawave 9 сентября 2016, 11:15

      Меты сбываются?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2016, 10:57

      При всех реальных и возможных проблемах Зенита, вряд ли Арсенал сможет забрать у него очки. Проиграть в Туле ЗаПитер может только сам. "Сам себе" звучит глупо, но по сути близко.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      Varnes > momwig_ 9 сентября 2016, 10:57

      Согласен на все 100!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 9 сентября 2016, 10:56

      Единственная причина почему Зенит может не стать чемпионом в этом году, так это перестроение командной игры и наработка связей (новый тренер - новая тактика).
      А вот в ЛЕ у Зенита очень высокие шансы на полуфинал, главное не встретиться на ранних стадиях плей офф с Ромой, МЮ и Интером.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 9 сентября 2016, 10:45

      пздц ещё один диванный эксперт, по 5-ти турам увидел весь сезон. Стране нужны футболисты, песта рожает биомусор.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 9 сентября 2016, 10:44

      Минимум ближайшие 5 лет. К бабушке не ходи!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 сентября 2016, 10:43

      Вот ЦСКА с одним нападающим трудно будет стать чемпионом. А так поболеем за Амкар, Ростов, Анжи, Уфу и Тулу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 9 сентября 2016, 10:35

      Еще очень и очень рано говорить о том кто будет чемпионом. Спартак пока стабильнее и интереснее всех, но ЦСКА гораздо лучше выдерживают длительные дистанции, да и Зенит еще может стрельнуть, ну и две-три темные лошадки. Так что рано говорить о чемпионе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      Varnes > Димон Алма-Ата 9 сентября 2016, 11:00

      У ЦСКА в этом сезоне может быть проблема с командной психологией, прежде всего эффект выступления на ЕВРО-16

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 9 сентября 2016, 09:51

      А кто таков этот оракул или тульский шаман ?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11