Бышовец дал «Динамо» совет Ленина

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец заявил о необходимости руководству бело-голубых пересмотреть критерии подбора менеджеров клуба.

«Организация труда удесятеряет эффективность, как говорил Владимир Ильич Ленин. Надо прийти к системному пониманию и оценке того, что привело «Динамо» к вылету из РФПЛ. Думаю, новому руководству общества необходимо будет определить четкие критерии выбора не только игроков и тренеров, но и менеджеров клуба. Главным критерием должно быть служение всей совестью обществу «Динамо». Это я говорю как динамовец с почти 60-летним стажем», – отметил Бышовец.