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    Газзаев: «Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов в год»

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал о своих планах по увеличению дохода от продажи прав на телевизионные трансляции.

    «Россия занимает 14-е место среди 15 ведущих лиг по доходам от телеправ – всего 22 миллиона евро в год. Выше нас – Шотландия, Греция, Дания. Мы примерно на одном уровне с Норвегией. Хотя доход от телеправ – основной для любого профессионального клуба. Именно он позволяет соответствовать правилам финансового фэйр-плей. В Англии телеправа приносят лиге порядка 1,92 миллиарда в год, в Италии – свыше 880 миллионов евро, в Испании – 741 миллион евро, в Германии – 557 миллионов, во Франции – 509, даже в Турции – 209. А в России – 22…

    Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов долларов в год. Это реально! Существуют крупные бизнес-структуры, которые готовы инвестировать и реализовать этот проект в случае моего избрания президентом РФС и поддержки моей программы на конференции РФС 24 сентября.

    Модель распределения доходов от телеправ между клубами будет строиться по спортивному принципу. Разрыв между суммами, которые получат, условно говоря, чемпион и аутсайдер, не окажется слишком большим. Это, в частности, позволит небогатым клубам избежать банкротства. Предусмотрена и помощь клубам первого дивизиона, потому что пакет телевизионных прав будет охватывать обе лиги», – сказал Газзаев.

    Напомним, в выборах президента РФС, которые состоятся 24 сентября, также будут участвовать Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2016 20:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24

      saidd 8 сентября 2016, 09:37

      а потом, как та кляча - " ну не шмогла я! не шмогла!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 00:19

      Сложно сказать кто будет смотреть сражение между Томью и Уфой. Тут как бы самим платить не пришлось.

      -1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 сентября 2016, 23:35

      У нас пираты больше делают)))))) футбол и деньги)))) деньги в нашем футболе только у тех кто ОКОЛО ФУТБОЛА

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 сентября 2016, 23:01

      Исходя из логики, т.к. наш чемп котируется в европе 6-7 по рейтингу, то стало быть доход должен быть в районе 300-400 лямов, а не 200... Это нормальные цифры... А что говорить по поводу того, что смотрят или не смотрят в мире, то могу сказать что смотрят больше, чем мы думаем. Вчерашний товарняк скажем показывали ведущие спортивные Испанские и Итальянские каналы, это о чём-то да говорит. Поэтому не нужно недооценивать свой чемпионат в плане силы и перспектив коммерции, если грамотно работать всё будет хорошо. Но, и шапкозакидательством как наши клоуны заниматься не стоит. Всё в футболе условно и по сути, даже аутсайдер может при определённых раскладах играть в конкретном матче не хуже, чем признанные звёзды, что сборные в который раз уже доказывают, не говоря уже о маленьких клубах.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > ivanthebest 8 сентября 2016, 00:18

      Согласен. Но учитывая российские реалии нужно сразу закладывать сумму отката в экономическую схему.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 сентября 2016, 22:24

      Больше получат - больше заофшорят.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 7 сентября 2016, 21:37

      кто это говно за деньги будет готов смотреть

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > трениришко 7 сентября 2016, 21:52

      Главное пообещать(по балоболить), завтра выступит Мудко и скажет, что запланировал 2 ярда. Типа каждой бабе по мужику, догоним и перегоним Португалию, создадим 25 млн.рабочих мест и т.д., потом никто не спросит и не проверит.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > трениришко 7 сентября 2016, 23:04

      заплатил бы ты за матчи АПЛ условные 200 баксов за подписку, тогда бы 20 баксов тебе показалась бы мелочью и ты бы за РФПЛ выложил бы без напряга... А то все на халяву смотрят матчи и ни хера не ценят.

      -1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 7 сентября 2016, 21:25

      Это всё зашибись, всё это уже проходили . Уровниловка .Томов Ленина что ли начитался.Бросай Валера курить всякую дрянь.

      -1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 7 сентября 2016, 21:03

      Валера крассва!!!

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 20:42

      Есть важный вопрос. А кто готов купить эти права на трансляцию нашего футбола? Чемпионаты Англии, Италии, испании смотрят во всём мире, а кто захочет смотреть наш унылый чемпионат, если даже мало какой россиянин готов смотреть наш футбол хоть на стадионе, хоть по телевизору.

      0
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      Рейтинг: +9

      DUNDEE24 7 сентября 2016, 20:33

      Толково.Давно пора.Главное,на практике реализовать!

      -1
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