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    Обертан: «Дагестан напоминает Марокко»

    Новичок «Анжи» Габриэль Обертан рассказал о том, как он решился на переезд в Россию. По словам футболиста, Дагестан напоминает ему Марокко.

    – Вы решились на переезд в Россию после провала нашей сборной на Евро, где имидж лиги тоже пострадал. Не сомневались?

    – Нет, я сам сделал этот выбор. У меня были предложения из европейских клубов, из Англии, в основном, из Чемпионшипа, но я выбрал возможность регулярно играть. Тренер «Анжи» хотел видеть меня в команде, что и привлекло меня. Я хочу постоянно выходить в основе, и больше не сидеть на скамейке запасных.

    – Недавно в РФПЛ играли Диарра, Вальбуэна, Фибель, Ванкер. Вы советовались с кем-нибудь из них?

    – Сейчас я специально не интересовался, но Лассана Диарра когда-то рассказывал мне про «Анжи» и вообще про российский чемпионат. Так что со многим я был уже косвенно знаком. Я легко адаптировался здесь, никаких сложностей, честно говоря, не встретил. В клубе все очень милы со мной.

    – Вы приехали в Москву и от чего сказали: «Вау»?

    – Мне очень понравился центр Москвы – все так современно смотрится. Честно говоря, не ожидал, что город мне так понравится. Правда, все далеко находится друг от друга, к такому не привыкнешь. Вот особенно меня шокировали пробки. Просто сумасшедшие! Я бывал в Нью-Йорке и других крупных городах, но здесь творится что-то нереальное. Кажется, что на всех дорогах постоянно идет ремонт. Ну и мне придется выучить русский язык – все написано русскими буквами, ничего не понятно.

    – Долго искали базу «Анжи»?

    – Слава богу, меня везде возит водитель. Сам я бы уже сто раз здесь заблудился.

    – Какие впечатления от Махачкалы?

    – Непривычно. Дагестан напоминает Марокко – такая же атмосфера. Очень радует, что жители сходят с ума по футболу и активно поддерживают команду на стадионе.

    Полное интервью Обертана читайте по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 09:19
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 7 сентября 2016, 11:28

      есьжи,блиять

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 сентября 2016, 10:07

      Ага, прям мандариновый край

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 7 сентября 2016, 10:04

      дагестан напоминает марокко? да ты ещё в новокузнецке небыл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 7 сентября 2016, 09:43

      В первом матче не впечатлил , думаю в будущем играть будет лучше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 7 сентября 2016, 09:43

      Должны ещё заниженную,тонированную Приору выдать)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > Sanches 1204 7 сентября 2016, 10:25

      Ахах, скоро будет

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Sanches 1204 7 сентября 2016, 11:11

      Уверенно!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > Mr Abdullaev 7 сентября 2016, 11:35

      и персональный ковер на стену)

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      зиргай 7 сентября 2016, 09:30

      удачи, парень!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 09:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бедный Обертан, так и не понял, что настал конец его карьеры.

      -6
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Фан666 7 сентября 2016, 10:24

      не скажи! многих футболистов реализовал Анжи, того же диарру начали даже в сборную вызывать, этоО и Виллиана позвали в стан чемпионов Англии (на тот момент) кто знает, может и он сможет сделать так, чтоб о нем снова говорили))

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Raxor 7 сентября 2016, 12:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уважаемый! О чём вы!? Диарра после Анжи скитался в Локомотиве и не знал как свалить от туда и то, что он пристроился в чемпионат Франции так это повезло ему. Если вы считайте, что упасть из Реала в Марсель через Анжи это прогресс и развитие карьеры, то я вас умоляю, не смешите. А Это;О - где он заиграл после Анжи? 20 матчей за Челси и на выход, 14 матчей за Эвертон и на выход, теперь в чемпионате Турции, его карьера кончена. Виллиану просто повезло что в чемпионате России он отыграл только полгода.

      -4
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Фан666 7 сентября 2016, 12:26

      ахах, реал можете просто вычеркнуть! он там просиживал на скамье, в локо пошел из за практики, постоянная основа и может быть из за хорошего контракта, а Марсель имеет вес во Франции, хоть прошлый сезон отыграли ужасно. ЭтоО уже начал скитаться по клубам в силу своего возраста, в его возрасте только Ибра в топ клубы переходит

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Raxor 7 сентября 2016, 13:39

      И в чём тогда заслуга Анжи для игроков которых вы назвали?

      -2
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