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    Отбор ЧМ-2018. Бразилия и Уругвай побеждают, Аргентина без Месси теряет очки

    Состоялись очередные матчи отбора чемпионата мира-2018 в Южной Америке. Лидером отбора остается Уругвай, который опережает Бразилию и Аргентину на одно очко.

    Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 8-й тур

    Бразилия – Колумбия – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Миранда, 2; 1:1 – Маркиньос, 36 (в свои ворота); 2:1 – Неймар, 74.

    Венесуэла – Аргентина – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хуанпи, 35; 2:0 – Мартинес, 53; 2:1 Пратто, 58; 2:2 – Отаменди, 83.

    Уругвай – Парагвай – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кавани, 18; 2:0 – Родригес, 42; 3:0 – Суарес, 45+1; 4:0 – Кавани, 54.

    Чили – Боливия – 0:0

    Перу Эквадор – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Куэва, 19; 1:1 – Ачиллер, 31; 2:1 – Тапия, 78.

    Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2016 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 сентября 2016, 08:48

      Аргентинские качели.

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