Отбор ЧМ-2018. Бразилия и Уругвай побеждают, Аргентина без Месси теряет очки

Аргентинские качели.
Состоялись очередные матчи отбора чемпионата мира-2018 в Южной Америке. Лидером отбора остается Уругвай, который опережает Бразилию и Аргентину на одно очко.
Отбор ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 8-й тур
Бразилия – Колумбия – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Миранда, 2; 1:1 – Маркиньос, 36 (в свои ворота); 2:1 – Неймар, 74.
Венесуэла – Аргентина – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Хуанпи, 35; 2:0 – Мартинес, 53; 2:1 Пратто, 58; 2:2 – Отаменди, 83.
Уругвай – Парагвай – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Кавани, 18; 2:0 – Родригес, 42; 3:0 – Суарес, 45+1; 4:0 – Кавани, 54.
Чили – Боливия – 0:0
Перу – Эквадор – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Куэва, 19; 1:1 – Ачиллер, 31; 2:1 – Тапия, 78.
Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)