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  • Мутко: «Первый сбор под руководством Черчесова можно занести сборной России в актив»

Мутко: «Первый сбор под руководством Черчесова можно занести сборной России в актив»

6 сентября 2016, 23:59
6

Глава РФС Виталий Мутко после победы сборной России в контрольном поединке над Ганой (1:0) отметил, что доволен работой главного тренера Станислава Черчесова. Министр спорта подчеркнул, что первый сбор под руководством нового наставника можно занести национальной команде в актив.

«В контрольных матчах абсолютно довольным игрой никто, наверное, не будет. Сейчас много новых футболистов выходило, схема другая. Идет работа, и мы это видим.

Я доволен работой главного тренера, ребят. Мы видим, что это только вторая игра обновленной команды, и первый тайм с Ганой мне особенно понравился и по самоотдаче, и по желанию.

В целом я доволен и отношением к делу, и результатом, атмосферой. Так что я бы этот первый сбор главному тренеру и всей команде занес в актив. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (6)
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RedWhiteFanS
1473200762
От пассивного в позитив
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ДСА
1473219218
Не проиграли чуть более слабым, и ладно.
Ответить
bolela_16
1473220288
с почином...
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dzhanavar
1473223244
Неплохое начало...
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Топс
1473223265
Не играли вообще
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yorgenbarenz
1473225893
Поди,вмазал от облегчения?На этот раз пронесло? Ну-ну....
Ответить
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