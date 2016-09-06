Мутко: «Первый сбор под руководством Черчесова можно занести сборной России в актив»

Глава РФС Виталий Мутко после победы сборной России в контрольном поединке над Ганой (1:0) отметил, что доволен работой главного тренера Станислава Черчесова. Министр спорта подчеркнул, что первый сбор под руководством нового наставника можно занести национальной команде в актив.

«В контрольных матчах абсолютно довольным игрой никто, наверное, не будет. Сейчас много новых футболистов выходило, схема другая. Идет работа, и мы это видим.

Я доволен работой главного тренера, ребят. Мы видим, что это только вторая игра обновленной команды, и первый тайм с Ганой мне особенно понравился и по самоотдаче, и по желанию.

В целом я доволен и отношением к делу, и результатом, атмосферой. Так что я бы этот первый сбор главному тренеру и всей команде занес в актив. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Мутко.