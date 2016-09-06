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    Филиппо Индзаги: «Пока в Италии есть «Ювентус», борьбы за скудетто можно не ждать»

    По мнению экс-нападающего «Ювентуса» Филиппо Индзаги, уровень «бьянконери» в сравнении с остальными командами Серии А настолько высок, что не стоит ожидать упорной борьбы за чемпионское звание в национальном первенстве.

    «Я слежу за каждой командой в Серии А. По моему мнению, «Ювентус» не имеет конкурентов в чемпионате. Уровень «старой синьоры» более высок, нежели у остальных. Считаю, мы так и не увидим хоть сколь-нибудь острой борьбы за чемпионский титул», – сказал Индзаги.

    Источник: Football Italia

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    06.09.2016 18:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 6 сентября 2016, 22:44

      Забыл чтоль как за Милан Юве драл? Жжешь)))

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 сентября 2016, 19:25

      Челси, МС, МЮ, Арсенал, тоже в АПЛ не имел конкурентов, но вдруг там не то что конкурент, аж Аутсайдер выиграл АПЛ!

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