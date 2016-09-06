Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Ломбертс будет выкладываться за «Зенит» на 200%, но зимой мы вернемся к теме о трансфере»

    Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст дал понять, что бельгиец будет выкладываться на полную в матчах за петербургский клуб. Напомним, что сине-бело-голубые не продали игрока этим летом в «Андерлехт».

    «Расстроился ли Николас из-за того, что не уехал играть поближе к семье? Он профессионал и будет выкладываться на тренировках и в матчах за «Зенит» на 200 процентов, чтобы вернуться в команду. И затем мы посмотрим, как будет развиваться ситуация зимой», – сказал агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2016 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 7 сентября 2016, 09:03

      Довольно странная ситуация, Нико вполне мог закончить в Зените карьеру на высокой ноте, зачем ему уходить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 6 сентября 2016, 15:45

      Гарай то ушёл, может и поиграет.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11