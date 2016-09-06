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    Симонян: «Россия – футбольная страна, просто у нового поколения есть другие развлечения»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия не является футбольной страной.

    – Мы выигрывали Олимпийские игры, чемпионат Европы. В советское время стадионы ломились от болельщиков. В России таких результатов, к сожалению, нет. Зритель перестал массово посещать матчи, но знаковые игры, такие, как «Спартак» – ЦСКА, по-прежнему интересны людям. Бывает, не всегда можно найти заветный билет. Мое мнение, что Россия все-таки футбольная страна.

    – Почему же картина так сильно разнится по посещаемости?

    – Во-первых, уровень игры, футбола. Во-вторых, у современного поколения есть другие развлечения. И не всегда выбор падает в пользу футбола. С другой стороны, в той же Англии стадионы битком. Возможно, повлияет на ситуацию открытие новых современных арен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2016 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 6 сентября 2016, 16:22

      Все люди делятся на два типа - Колосков и Симонян
      Колосков: Россия - нефутбольная страна!
      Симонян: Россия - футбольная страна!

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