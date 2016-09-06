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Пятов: «Мы недовольны итогом матча с Исландией»

6 сентября 2016, 10:18
6

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал итог матча с Исландией (1:1) в рамках 1-го тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2018.

«Конечно, мы не можем быть довольны сегодняшним результатом — могли выиграть. Тем не менее верю, что у нас все впереди. В ситуации с первым голом мы где-то ошиблись, получился нелепый отскок. Но главное, что мы сумели собраться и сравнять счeт.

Выполнили ли мы установку тренерского штаба? Мы старались, но в первом тайме у нас было больше ошибок. Особенно что касается передач. Если бы мы меньше допускали ошибок, у соперника было бы меньше контратак. Во втором тайме мы уже выглядели получше. Хорошо сумели разыграть комбинацию в моменте с назначением пенальти. Думаю, со временем мы будем лишь улучшать нашу игру.

Исландия — очень специфическая команда. У них аут — как стандарт. Сегодня они как могли «загружали» мяч в нашу штрафную. В принципе, мы сумели справиться с этой задачей», – приводит слова Селюка Dynamo.Kiev.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Пятов Андрей
Комментарии (6)
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SandersMax
1473146893
да счастливы должны быть что Исландия не отгрузила больше
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С-Пб on-line
1473150352
Радоваться надо! Это для вас все товарищеские матчи! На ЧМ мы вас не ждём, у ё бки!
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