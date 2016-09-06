Вентура: «После удаления Кьеллини было достаточно сложно»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился своими впечатлениями от победы над Израилем (3:1) в матче 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018.

«Играть после удаления Кьеллини было достаточно сложно, и у нас ушло десять минут, чтобы перестроить игру. Мы не показали идеальный футбол, потому что пропустили гол, который был похож на тот, что нам забили французы. Но мы работали и выиграли как команда. Надеюсь, к матчу с Испанией футболисты будут в лучшей форме», – заявил Вентура.