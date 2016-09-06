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    Зинченко: «Вскрыть оборону Исландии достаточно сложно»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

    «Пропустили безобразный гол в начале матча. Контролировали игру, мяч был у нас, и пропустили гол с полумомента. Этот мяч нас немного надломил, но хорошо, что мы забили до перерыва. Во втором тайме полностью владели преимуществом, но вскрыть такую оборону достаточно сложно.

    Мы собрались недавно, и начинает строиться новая команда, друг к другу привыкаем, наигрываются комбинации. Мне кажется, что структура игры у нас вырисовывается неплохая. Будем надеяться, что со временем это все будет прибавляться, но результат нас сегодня не впечатлил», – приводит Sport Arena слова Зинченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 01:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 сентября 2016, 09:42

      Жаль исландцев, в первом тайме могли отгрузить не меньше трёхи сык унам

      -1
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