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    Новички «Амкара» прошли медосмотр

    Новички «Амкара», которых клуб подписал в летнее трансферное окно, сегодня прошли медицинский осмотр. Об этом сообщил главный врач команды Сергей Долгомиров.

    «Решение о том, будет тот или иной спортсмен выступать за клуб, принимается на сборах, часто, за пределами России. Там медицинское обследование стоит в разы дороже, но не всегда качественно соответствует нашим требованиям. Разумеется, перед подписанием контракта футболисты проходят определенный набор процедур, для оценки их функционального состояния, представляют необходимые медицинские документы и освидетельствования. Но углубленный, детальный медицинский осмотр мы проводим в Перми, это обычная практика», – заявил Долгомиров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 22:33
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