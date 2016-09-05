Два экс-футболиста «Локомотива» пополнили состав «Этникоса»

Двое бывших игроков «Локомотива» стали футболистами «Этникоса», подписав с кипрским клубом 10-месячные контракты. Форвард Николай Кипиани и защитник Александр Довбня, являющиеся воспитанниками красно-зеленых, прошлый сезон провели в молодежной команде железнодорожников. Нынешним летом они покинули клуб по истечении срока соглашений.

«У нас с Кипиани были небольшие проблемы с документами, но сейчас все в порядке. Так что 12 сентября рассчитываем попасть в заявку на матч с АЕЛом.

Почему выбрал Кипр? Потому что за границей не смотрят на возраст, и вполне можно конкурировать с более опытными игроками. Я говорю не конкретно о «Локомотиве», а о российском футболе в целом», – сказал Довбня.