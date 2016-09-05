Слуцкий: «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы Лиги чемпионов?»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий оценил шансы красно-синих на выход из группы Лиги чемпионов, подчеркнув, что при нынешнем положении дел требовать от армейцев обязательного попадания в 1/8 финала как минимум нелогично.

«Ни в коем случае не снимаю ответственность с себя или игроков. Но на основании каких факторов мы должны выходить из группы? Вот в прошлом году все твердили, что мы обязаны были обыгрывать «Вольфсбург». А это топовая немецкая команда с бюджетом за 300 миллионов евро. Купить Дракслера за 35 миллионов – это для них раз плюнуть. Там есть Луис Густаво – игрок стартового состава сборной Бразилии. Да, мы бились. Поражение дома, когда у нас было полно моментов, стало, наверное, самым обидным за последние годы. Но говорить о том, что мы должны были их обыгрывать…

Про наши матчи с «МЮ» тоже так твердили. Мол, англичане не те. Но это то же самое, что утверждать: «Вот эта удачная модель ВАЗа должна обгонять неудачную модель «Мерседеса». Да Марсьяль стоит больше, чем вся наша команда! И Лига чемпионов для нас – это принципиально другой уровень. Одно дело, когда проиграли «Виктории» из Пльзени, никаких оправданий быть не могло. Косяк.

Но давайте объективно: мы клуб первой корзины, но арендуем у «Монако» (а они в четвертой корзине) четвертого нападающего. И он у нас основной. Не имею ничего против Траоре. Но это просто факт. То же самое Вагнер Лав: недавно феерил у нас, а теперь не выдерживает конкуренции в «Монако» и уезжает в Турцию.

Просто поймите: выход из группы Лиги чемпионов – это очень сложно. В четвертьфинал – тем более. Даже «Шахтеру» со всеми его вливаниями это удалось всего лишь раз. Мы будем пытаться. Невозможно играть только с «Реалом», «Барсой», «Баварией». Всем остальным можно оказывать достойное сопротивление. И мы в последние годы до последнего тура претендовали на выход в плей-офф. Но ЦСКА в своей группе никак не фаворит», – сказал Слуцкий.