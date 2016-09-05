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  • Слуцкий: «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы Лиги чемпионов?»

Слуцкий: «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы Лиги чемпионов?»

5 сентября 2016, 18:48
107

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий оценил шансы красно-синих на выход из группы Лиги чемпионов, подчеркнув, что при нынешнем положении дел требовать от армейцев обязательного попадания в 1/8 финала как минимум нелогично.

«Ни в коем случае не снимаю ответственность с себя или игроков. Но на основании каких факторов мы должны выходить из группы? Вот в прошлом году все твердили, что мы обязаны были обыгрывать «Вольфсбург». А это топовая немецкая команда с бюджетом за 300 миллионов евро. Купить Дракслера за 35 миллионов – это для них раз плюнуть. Там есть Луис Густаво – игрок стартового состава сборной Бразилии. Да, мы бились. Поражение дома, когда у нас было полно моментов, стало, наверное, самым обидным за последние годы. Но говорить о том, что мы должны были их обыгрывать…

Про наши матчи с «МЮ» тоже так твердили. Мол, англичане не те. Но это то же самое, что утверждать: «Вот эта удачная модель ВАЗа должна обгонять неудачную модель «Мерседеса». Да Марсьяль стоит больше, чем вся наша команда! И Лига чемпионов для нас – это принципиально другой уровень. Одно дело, когда проиграли «Виктории» из Пльзени, никаких оправданий быть не могло. Косяк.

Но давайте объективно: мы клуб первой корзины, но арендуем у «Монако» (а они в четвертой корзине) четвертого нападающего. И он у нас основной. Не имею ничего против Траоре. Но это просто факт. То же самое Вагнер Лав: недавно феерил у нас, а теперь не выдерживает конкуренции в «Монако» и уезжает в Турцию.

Просто поймите: выход из группы Лиги чемпионов – это очень сложно. В четвертьфинал – тем более. Даже «Шахтеру» со всеми его вливаниями это удалось всего лишь раз. Мы будем пытаться. Невозможно играть только с «Реалом», «Барсой», «Баварией». Всем остальным можно оказывать достойное сопротивление. И мы в последние годы до последнего тура претендовали на выход в плей-офф. Но ЦСКА в своей группе никак не фаворит», – сказал Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (107)
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18JG
1473090709
Отчитался заранее за шесть поражений в шести матчах.
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KalterJax
1473091057
Хахахах) Лёня ну ты даёшь) полностью подтвердил недавно сказанную мной фразу - "Главное не победа, главное участие" .. Заранее оправдываться это конечно нонсенс, было бы круто если бы он так заранее на ЧЕ 2016 отчитался
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зиргай
1473091790
уже ясно, то 4 место гарантировано.. Тогда зачем вообще туда рваться?
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Freyk
1473092273
С Акинфеевым в воротах это и правда будет непросто, рекорд как никак.)
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valike35
1473096002
Бороться надо а не ныть, у Ростова куда похлеще группа в отличии от вас и радуются наоборот
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subbotaspartak
1473096263
Всё понятно. с каждым годом наш физрук дела сдаёт, Результаты? То команда без него уж выдаёт. На Европе обмарались, так он дальше уж идёт, Свой табун ещё до старта на конюшне продаёт. (По совести признаться надо, конюшня у них теперь что надо), Но ведь вывеску прицепят: ЦСКА, опять конюшня, опять тоска.
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_Kesh_Suntar_
1473097763
ЦСКА нужен только участия ЛЧ! Для получении денег и все! Так что 4 место!
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Munez89
1473098819
Мы говно ©Слуцкий
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Андрей Ермошин
1473099994
Слова не мужчины, а настоящего физрука - главное не победа, главное участие.
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Бестолковый
1473101232
Тупо сольют все шесть матчей. Логика у Слуцкого не как у спортсмена, а как у любителя статистики. Болелам за такое должно быть стыдно.
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