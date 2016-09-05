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    Слуцкий: «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы Лиги чемпионов?»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий оценил шансы красно-синих на выход из группы Лиги чемпионов, подчеркнув, что при нынешнем положении дел требовать от армейцев обязательного попадания в 1/8 финала как минимум нелогично.

    «Ни в коем случае не снимаю ответственность с себя или игроков. Но на основании каких факторов мы должны выходить из группы? Вот в прошлом году все твердили, что мы обязаны были обыгрывать «Вольфсбург». А это топовая немецкая команда с бюджетом за 300 миллионов евро. Купить Дракслера за 35 миллионов – это для них раз плюнуть. Там есть Луис Густаво – игрок стартового состава сборной Бразилии. Да, мы бились. Поражение дома, когда у нас было полно моментов, стало, наверное, самым обидным за последние годы. Но говорить о том, что мы должны были их обыгрывать…

    Про наши матчи с «МЮ» тоже так твердили. Мол, англичане не те. Но это то же самое, что утверждать: «Вот эта удачная модель ВАЗа должна обгонять неудачную модель «Мерседеса». Да Марсьяль стоит больше, чем вся наша команда! И Лига чемпионов для нас – это принципиально другой уровень. Одно дело, когда проиграли «Виктории» из Пльзени, никаких оправданий быть не могло. Косяк.

    Но давайте объективно: мы клуб первой корзины, но арендуем у «Монако» (а они в четвертой корзине) четвертого нападающего. И он у нас основной. Не имею ничего против Траоре. Но это просто факт. То же самое Вагнер Лав: недавно феерил у нас, а теперь не выдерживает конкуренции в «Монако» и уезжает в Турцию.

    Просто поймите: выход из группы Лиги чемпионов – это очень сложно. В четвертьфинал – тем более. Даже «Шахтеру» со всеми его вливаниями это удалось всего лишь раз. Мы будем пытаться. Невозможно играть только с «Реалом», «Барсой», «Баварией». Всем остальным можно оказывать достойное сопротивление. И мы в последние годы до последнего тура претендовали на выход в плей-офф. Но ЦСКА в своей группе никак не фаворит», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2016 18:48
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +40

      Бонс 10 сентября 2016, 13:29

      Недопустимо тренеру так говорить.

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 8 сентября 2016, 14:56

      эххх Леня... сказать такое как тренеру неуместно. Я Фанат ЦСКА. но такие нелепые слова ты сказанул.
      Будет впервую очередь после таких слов обидно тебе, если Ростов выйдет из группы - а ЦСКА будет опять на 4 месте! Вот будет смешно. Леня ты больше кукарекаешь, чем занимаешься делом.

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 7 сентября 2016, 15:40

      заныл лёня ещё до игр

      2
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      Рейтинг: +12

      rompoliss 6 сентября 2016, 04:27

      Прошли те времена,когда Спартак и Динамо К могли выбивать грантов,не имея в составе ни одного легионера! Эти времена ушли вместе с ю ностью.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 6 сентября 2016, 02:55

      Теперь понятно,почему сборная так выступила на евро

      4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2016, 01:15

      ОН ПРАВ....НО ТРЕНЕР ТАК ГОВОРИТЬ НЕ ДОЛЖЕН...КАК КОМАНДУ БУДЕШЬ НАСТРАИВАТЬ ЛЁНЯ....НЕ ДУМАЮ ...ЧТО БЕРДЫЕВ ТАКОЕ СКАЖЕТ

      5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2016, 07:36

      можно привести много примеров когда команды не фавориты добивались результатов евро 2004 греки выиграли , лестер прошлый сезон апл взял , ростов 2 место рпл , герта за 2 сезона с 15 места до попадания в еврокубки поднялась, евро 2008 россия 3 место, чм 2010 уругвай 4 место и вспомните лч 09/10 цска интер 2 0 по сымме матчей в 1/4 интер потом возмет лч , посмотрите состав цска ... все клубы и сборные развиваются приглашают новых игроков тренеров но не цска ...

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 сентября 2016, 23:55

      Леня-клоун!А что же его селекционеры не работают?Не отыскивают Марсиалей и прочих?Ну и такое говорить,это просто на голову не оденешь...Как же психология победителя?Видимо Евро Леню надломил в психологическом плане...

      3
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 5 сентября 2016, 23:42

      При чем тут бюджеты команд,ведь на поле команды определяют в матчах,кто сильнее и каждый игрок показывает на поле все на что способен и не факт,что в конкретном матче футболист,чья стоимость равна стоимости другой команды,сможет подтвердить эту цену! Непонятно другое-из года в год команда получает путевки в еврокубки и при этом почти реально не усиливаясь! ЛВС без конца повторяет,что у него нет таких классных игроков и что порой в основной состав некого ставить-так у вас для чего дубль имеется? А ведь в советские времена основная масса футболистов попадала в основу через дубль,а у киевского Динамо при Лобановском в 1976 году вообще почти месяц выступал в первенстве страны,причем успешно,так как почти вся основная команда в это время играла как олимпийская сборная СССР-вот как надо работать!

      2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 5 сентября 2016, 23:28

      Ему важнее всегда был внутренний чемпионат ,это было из года в год ,чтоб с нагретого места ЦСКА не уволили. Еврокубки ему побоку.

      1
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > Voltiz 5 сентября 2016, 23:31

      не всегда , когда он только пришел цска показывал хороший футбол и в чемпе и в лиге чемпионов, а сейчас ДА

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz > Jaguar58 6 сентября 2016, 01:38

      Да, со словами "всегда был" я не прав. Согласен 2009 год 1/4 финала Лиги Чемпионов, очень хороший результат.

      0
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 5 сентября 2016, 23:26

      это все !!! край !!! так тренер топ клуба не должен говорить( отговорки перед провалом )!!Не помню что бы хоть один хороший тренер так говорил.Лично для меня ( болею за цска около 10 лет) слуцкий как тренер просто сдулся - глупые тактика забросы на мусу , теперь забросы на нулевого траоре. И одно замечание- ни одно руководства (даже спартака) не будет покупать или брать в аренду игрока без согласия тренеров

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Jaguar58 6 сентября 2016, 06:48

      Попова купили у Кубани до назначения Аленичева

      -2
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Jaguar58 6 сентября 2016, 10:46

      не похоже, что ты 10 лет болеешь за ЦСКА!

      -1
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > Mityai90 6 сентября 2016, 19:15

      да прост уже накипело ! первые 2 года цска при слуцком показывал очень хороший футбол.Для сравнения тогда цска 3:3 мю (бодрый , не трусливый футбол ) ,и последний розыгрыш лч игры с мю ( просто стыдно было смотреть , боялись в атаку даже пойти) . Причем тот МЮ даже близко не стоит по силе с этим

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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Jaguar58 9 сентября 2016, 13:33

      еще раз повторяю, не похоже что ты 10 лет болеешь за ЦСКА! название клуба пишется большими буквами!

      -1
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