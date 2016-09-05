Ромелу Лукаку: «Если бы я хотел играть в еврокубках, я бы перешел летом в «Ювентус»

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что мог сменить ливерпульский клуб на «Ювентус» в период летнего трансферного окна. Тем не менее, бельгиец отметил, что не пока спешит покидать «ирисок».

«Обидно остаться без еврокубков, но я из тех людей, которые верят, что все происходящее – к лучшему. В противном случае я бы мог перейти в «Ювентус», а не оставаться в «Эвертоне». Но я решил не покидать «ирисок», так как у меня здесь имеется достаточно незавершенных дел, а Италия меня подождет», – цитирует Лукаку Het Nieuwsblad.