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    Ловчев: «Сборная России должна играть так, чтобы люди говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев накануне товарищеского поединка сборной России с Ганой выразил мнение, что футболисты национальной команды должны выкладываться по максимуму в каждом матче, чтобы изменить о себе мнение болельщиков.

    «Ну и самое главное. Сейчас каждая домохозяйка знает: сборная у нас никакая, играть некому, ждать нечего. И вот это представление кровь из носу нужно менять. Чтобы в метро по утрам говорили: «Ты видел вчера, как наши бились?!». Как в анекдоте. Был такой защитник в хоккейном ЦСКА. И ходила шутка: «Брежнев-то совсем охренел!». Потому что смотрели, переживали – вот что основное.

    Болельщики наши должны не сборную Исландии любить, а наших ребят. Каждый обязан слышать от тренера: «Не добежишь, не выложишься, ногу уберешь, – сразу замена!». Этим определяется заполненность трибун и отношение к сборной. Про нее не должны говорить: команда Слуцкого, Капелло или Черчесова. Про нее должны говорить: сборная России!

    В Турции была установка на прессинг с первых минут. Но боязливость привела к развалу идеи, играть стали назад. А ведь не так страшны потери, как паникерство. Попытайся создать, потеряешь – отбирай за счет прессинга. Это лучше, чем контролировать мяч и бояться!

    Я бы, может, вообще поставил перед группой атаки из пяти-шести человек задачу: от каждого – не менее четырех ударов по воротам. Что за футбол без ворот? Пусть у них в головах это засядет, как следует. Могут проиграть. Но обязаны завести трибуны», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2016 14:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 сентября 2016, 19:11

      Это классика:Бились, да только сами разбились...
      Я думал футбол это игра, может играть начинать пора?

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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 5 сентября 2016, 17:05

      Бьются бараны о новые ворота, а в футбол играют. А когда в футбол действительно играют, то удовольствие получают и игроки и болельщики. А ты, баран, как раньше на футболе бился, так и продолжай биться головой о стенку, может хоть шишку набьешь на своей пустой башке.

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