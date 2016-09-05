Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» и «Челси» поборются с «Интером» за Линделофа

    «ПСЖ» и «Челси» заинтересованы в приобретении защитника «Бенфики» Виктор Линделофа. Напомним, что в число фаворитов в борьбе за 22-летнего игрока входит «Интер», у спортивного директора которого хорошие отношения с агентом футболиста сборной Швеции.

    Сообщается, что все три клуба хотят приобрести Линделофа уже в ближайшее зимнее трансферное окно. В настоящее время сумма компенсации за игрока составляет 30 миллионов евро, однако в случае его продления контракта с «орлами» она возрастет еще на 15 миллионов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2016 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 5 сентября 2016, 16:19

      Началось....Не успело окно трансферное закрыться,а слухи уже выползать начинают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 12:51

      стоит маловато а платить многовато

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11