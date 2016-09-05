Динь: «На своей позиции выделил бы Роберто Карлоса»

Новичок «Барселоны» Люка Динь рассказал о своих футбольных кумирах прошлого и настоящего.

«Моим кумиром всегда был Зидан, но на сегодняшний день очевидно, что Месси является лучшим игроком в мире. Что касается моей позиции, то здесь я бы выделил Роберто Карлоса. Он был очень хорош как в оборонительных, так и в атакующих действиях. Также мне очень нравится игра Лама, способного играть в обороне и полузащите», – приводит слова Диня Sport.es.

Напомним, что Динь перешел в «Барселону» прошедшим летом из «ПСЖ» за 16,5 миллионов евро.