Шляхтин: «Подписание Молло можно считать трансферной удачей»

Так то да оптимальный трансфер. И он у нас заиграл, да и команде нужен лидер. А по результатам трансферной компании Конифей вздохнул - ушёл Яхович, теперь ему не страшно.
Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин остался доволен трансферной кампанией команды, но отметил негативные вещи, которые складываются вокруг команды.
«Итогами трансферной кампании в целом мы довольны как со спортивной точки зрения, так и финансовой. Безусловно, подписание Молло можно считать нашей трансферной удачей. Знаю, что болельщики нашей команды восприняли новость о его возвращении с огромным воодушевлением. Сегодня ночью футболист прибыл в Самару, в аэропорту его встречали болельщики «Крыльев». Могу сказать, что французу такая встреча была очень приятна.
Сейчас команда в рабочем режиме готовится к матчу с «Ростовом». Настрой у всех боевой, атмосфера позитивная, новички быстро вписались в коллектив. Команда горит желанием изменить турнирное положение, начать побеждать. Надо собраться, сконцентрироваться и выйти из этой непростой турнирной ситуации. Конечно, очень нужна и важна поддержка болельщиков, домашних трибун.
К сожалению, есть и неприятные вещи. Предпринимаются попытки создать негатив вокруг «Крыльев», дискредитировать клуб в глазах общественности и болельщиков, «вбросить» компрометирующую информацию, необъективно ее подать. Насколько мне известно, уже в ближайшее время будет такая публикация против «Крыльев» и руководства клуба. Думаю, к этому надо относиться спокойно, понимая контекст происходящего», – рассказал Шляхтин в интервью «Волга Ньюс».