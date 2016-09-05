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    «Зенит» намерен продлить контракт с Витселем

    «Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Акселем Витселем, который в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщил источник в клубе из Санкт-Петербурга.

    «Контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до середины 2017 года, что означает, что уже следующим летом игрок сможет перейти в любую команду совершенно бесплатно на правах свободного агента. «Зенит» заплатил за футболиста €40 млн и хотел бы получить за его уход солидную компенсацию. Однако это возможно только в том случае, если игрок продлит соглашение с клубом. Руководство «Зенита» готово предложить Витселю новый контракт на улучшенных условиях и предусмотреть в нем фиксированную сумму отступных. Сам футболист настолько расстроен сложившейся ситуацией и несостоявшимся переходом в «Ювентус», что пока не хочет вступать в диалог с клубом», – заявил источник.

    Источник: Известия

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    05.09.2016 00:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 сентября 2016, 22:53

      Какой-то цыганский ход вырисовывается - подороже переподписать, чтобы подороже же перепродать. Только так Витц может пересидеть, а как товар - перележать. Подорожавшим, но по акции, обычно приторговывают в "Пятерочках", а лежалым в "Ашанах".
      Поэтому придется нам это дело перепосмотреть)).

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 сентября 2016, 16:24

      Продли Витсель,на полгода.., с тройным увеличением оклада!

      0
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 5 сентября 2016, 15:03

      я бы на его месте кинул газпром и не подписывал бы новый контракт.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 сентября 2016, 11:16

      Менеджмент Зенита показал какие они не компетентные в этих трансферных делах. Вот пример со Спаллетти обкакались, за чем то держат Ломбертса и того же Витселя, а сколько не нужных игроков наподписывали. Пример Родич Джорджевич теперь Йованович, а раньше Пюгрейнье да всех и не упомнишь, а сколько русских не заигравших у них

      -2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 сентября 2016, 10:46

      Да хер он новый контракт подпишет, уже зимой куда-нибудь улетит.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 сентября 2016, 10:33

      Отдайте в аренду в Ростов

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 5 сентября 2016, 09:42

      Зенит сейчас поставит ультиматум...или новый контракт и игровая практика или сидит на скамье и никаких выходов на поле и уйдет бесплатно, но уже точно не в топ-клуб) Ситуация как у Де Хеа в своё время.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2016, 09:28

      Кому он нужен за деньги, вот бесплатно возьмет кто-нибудь.

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 5 сентября 2016, 09:05

      Ну теперь уже деваться некуда, не даром же отпускать...

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      Рейтинг: +34

      nikkevin 5 сентября 2016, 08:19

      Зенит по хамски поступил(если ты не будешь моей, ты не будешь ни чьей), ломают карьеру игроку. Он профессионал и будет играть на уровне, но запредельной отдачи вряд ли стоит ожидать.

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