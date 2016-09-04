Вентура: «Прошу больше не сравнивать меня с Конте»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился своими ожиданиями от старта национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2018.

«Я совсем не волнуюсь перед стартом. Могу подтвердить то, что говорил после матча с Францией. Игра меня не расстроила. Я думаю, что результат к команде придет, если мы сделаем еще один шаг с точки зрения качества игры. Евро-2016? Я больше не хочу об этом говорить. Мы начинаем новый путь, поэтому прошу больше не сравнивать меня с Конте», – заявил Вентура.

Напомним, Италия 5 сентября сыграет на выезде против Израиля.