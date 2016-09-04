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Зобнин: «Из сборной Ганы никого не знаю»

4 сентября 2016, 15:07
3

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Ганы. Напомним, встреча состоится 6 сентября на стадионе «Локомотив».

– Кого знаете из сборной Ганы?

– Никого. Думаю, наш соперник тоже мало кого знает из российской команды.

– Зобнина знают.

– Думаете? Мне так не кажется.

– В игре с «Анжи» вы сталкивались с защитником Джонатом Менса. Может, его запомнили?

– Помню. Не обращал внимания, какое впечатление он произвел. В сборной Ганы сильные игроки и команда.

– Вы за последнее время проявили себя универсалом: играли на левом фланге полузащиты, на правом фланге обороны. Это могло повлиять на ваше приглашение в сборную?

– Не думаю. Я готов выкладываться на все 100 процентов на любой позиции. Выполняю те функции, которые требует позиция.

– Вам на всех позициях комфортно одинаково?

– Конечно, нет. На каждом месте свои нюансы. Комфортнее всего играть в центре полузащиты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Гана Менса Джонатан Зобнин Роман
Комментарии (3)
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Молчуновский
1472991562
Зобнин: «Из сборной Ганы никого не знаю. Я и из нашей сборной мало кого знаю.»
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семечкин
1472992011
уверен, что и сборная Ганы не знает Зобнина)))
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isbagty
1472996322
Один об АЕКе ни чего не знает, второй о ганцах...
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