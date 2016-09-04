Зобнин: «Из сборной Ганы никого не знаю»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Ганы. Напомним, встреча состоится 6 сентября на стадионе «Локомотив».
– Кого знаете из сборной Ганы?
– Никого. Думаю, наш соперник тоже мало кого знает из российской команды.
– Зобнина знают.
– Думаете? Мне так не кажется.
– В игре с «Анжи» вы сталкивались с защитником Джонатом Менса. Может, его запомнили?
– Помню. Не обращал внимания, какое впечатление он произвел. В сборной Ганы сильные игроки и команда.
– Вы за последнее время проявили себя универсалом: играли на левом фланге полузащиты, на правом фланге обороны. Это могло повлиять на ваше приглашение в сборную?
– Не думаю. Я готов выкладываться на все 100 процентов на любой позиции. Выполняю те функции, которые требует позиция.
– Вам на всех позициях комфортно одинаково?
– Конечно, нет. На каждом месте свои нюансы. Комфортнее всего играть в центре полузащиты.