Зобнин: «Не сказал бы, что мы схожи с Тарасовым»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после сегодняшней подготовительной тренировки к товарищескому матчу с Ганой прокомментировал отъезд из национальной команды хавбека Дмитрия Тарасова.

– Тяжелая была тренировка?

– Нет. Были игровые упражнения, наигрывали определенные моменты, тактику, готовились к матчу с Ганой.

– Из-за травмы выбыл Дмитрий Тарасов, игрок, схожий с вами по амплуа. В связи с этим вам задания дают более оборонительные?

– Не сказал бы, что мы с ним схожи. Я играю чуть выше, box to box. На мне не сказалось никак его отсутствие. Ничего не изменилось.