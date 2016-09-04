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Зобнин: «Не сказал бы, что мы схожи с Тарасовым»

4 сентября 2016, 13:39
8

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после сегодняшней подготовительной тренировки к товарищескому матчу с Ганой прокомментировал отъезд из национальной команды хавбека Дмитрия Тарасова.

– Тяжелая была тренировка?

– Нет. Были игровые упражнения, наигрывали определенные моменты, тактику, готовились к матчу с Ганой.

– Из-за травмы выбыл Дмитрий Тарасов, игрок, схожий с вами по амплуа. В связи с этим вам задания дают более оборонительные?

– Не сказал бы, что мы с ним схожи. Я играю чуть выше, box to box. На мне не сказалось никак его отсутствие. Ничего не изменилось.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Гана Локомотив Спартак Тарасов Дмитрий Зобнин Роман
Комментарии (8)
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vladik12
1472986453
Зоба умнее, техничнее, изобретательнее. Думаю, всем понятно это.
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dimid
1472994074
сказал всё по делу.
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takca
1473001791
В отличии от Тарасова Зобнин ни когда не являлся костоломом а Тарасова только для этого и держат.
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