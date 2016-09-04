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    Митрюшкин: «Лучше играть в середняке топ-чемпионата, чем в «Спартаке»

    Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, ныне выступающий за швейцарский «Сьон», признался, что хочет выступать в сильном европейском чемпионате.

    «Хочу, чтобы меня продали в топ-чемпионат. Английский, французский или немецкий. Меня для этого и покупали. Вот сейчас «Сьон» продал в «Вест Хэм» Эдмилсона за 7 миллионов евро. На эти деньги они купят новых игроков, а потом продадут дороже. Это нормальный бизнес. Держать футболистов просто так здесь никто не будет. И опять же: Эдмилсон – воспитанник «Сьона». Кого из молодых в последний раз продавали российские клубы? Это как раз к вопросу об уровне чемпионата Швейцарии.

    Что бы я выбрал сейчас — место в основе «Спартака» или среднего европейского клуба из топ-чемпионата? Конечно, Европу. При всем уважении к РФПЛ, Европа — совсем другой уровень и совсем другие перспективы. Хочу развивать свою карьеру по максимуму. Буду делать для этого все и надеюсь, что у меня получится», – сказал Митрюшкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2016 13:27
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 декабря 2016, 00:18

      я бы уточнил не в спартаке а в премьер лиге, и тут я согласен. к сожаленью уровень у нас просто жуть

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Александ1982 17 декабря 2016, 00:20

      Что бы я выбрал сейчас — место в основе «Спартака» или среднего европейского клуба из топ-чемпионата? Конечно, Европу. При всем уважении к РФПЛ, Европа — совсем другой уровень и совсем другие перспективы- удачи и успехов тебе

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 5 сентября 2016, 12:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      болтун этот митрюшкин. непригодился в команде а теперь не пойми что говорит

      -6
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      Рейтинг: +24

      seawave 5 сентября 2016, 11:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше даже в аутсайдере играть,чем в пищевике.

      -7
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      Рейтинг: +5

      gorin_19_19 4 сентября 2016, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      предатель...за баблом бегаешь,еслиб был душой красно-белым,не ушел бы.Мне кажется в дубле спартака больше платят чем во франции

      -8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > gorin_19_19 5 сентября 2016, 07:47

      Новость прочти чтоли. Митрюшкин наоборот говорит, что карьеру развивать по максимуму хочет. Хотел бы денег - в РФПЛ играл бы.

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 сентября 2016, 20:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Второсортный чемпионат для второсортного вратаря! Спартак слишком хорош для тебя!

      -6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 сентября 2016, 20:22

      Так кто же туда уйдет если бабло такое предлагают, А вот если никто не предлагают, то да кто то хоть куда идет. Так что если бабла не предложили, то конечно легко из себя такого правильного делать.
      Вот если бы сейчас Дзюба или Кокорин сказали, нахер мне зенит и 4 млн евро в год, иду в АПЛ в какой нибудь Борнмут на три фунта и буду там умирать на поле каждый матч, вот это был бы мужской поступок заслуживающий уважения.
      Но не будет же такого.

      -2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 4 сентября 2016, 19:35

      да рфпл выше уровнем чем чемпионат швейцарии, митрюшкину просто обида не отпускает

      -1
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      Рейтинг: +100625

      zigbert 4 сентября 2016, 19:26

      Только хорошей игрой можно доказать свою состоятельность.

      0
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      Рейтинг: +8017

      nik55 4 сентября 2016, 18:22

      если бы играл хорошо стоял бы в рамке Спартака а так можешь дальше пи-еть и команду не обсирай сам еще га-но

      4
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 4 сентября 2016, 18:07

      Сколько их уже было,возомнивших о себе пиздюков.

      9
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