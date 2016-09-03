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    ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Зенит-2», «Тосно» не оставил шансов «Балтике»

    В матче 11-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле сломил сопротивление «Зенита-2», одержав крупную победу со счетом 4:1.

    В другой встрече «Тосно» благодаря дублю Евгения Маркова крупно обыграл «Балтику» – 4:1.

    Первенство ФНЛ. 11-й тур

    Спартак-2 – Зенит-2 – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Давыдов, 11; 1:1 – Чернов, 58; 2:1 – Мелкадзе, 63; 3:1 – Федчук, 65; 4:1 – Мелкадзе, 88.

    Удаление: нет – Вяткин, 87.

    Тосно – Балтика – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 15; 2:0 – Марков, 32; 3:0 – Марков, 53; 3:1 – Помогаев, 78; 4:1 – Киреенко, 79.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2016 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1126

      richi 3 сентября 2016, 18:55

      Для того спартаковская школа и существует, что бы Спартак-2 побеждал Зенит-2. Все "звезды" Спартака в составе: Давыдов, Чернов, Мелкадзе. Там им и место.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 сентября 2016, 18:28

      порвали бомжевик

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