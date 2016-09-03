Луческу: «Неправда, что я заблокировал трансфер Витселя в «Ювентус»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, согласно которой именно он является главной причиной сорвавшегося перехода полузащитника сине-бело-голубых Акселя Витселя в «Ювентус».

«Это неправда, что именно я заблокировал переход Витселя в «Ювентус». Тренеры могут лишь только что-то предложить, но они ничего не решают в трансферах. Нам просто не хватило времени, чтобы оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна. «Зенит» сделал все возможное, чтобы переход Витселя в «Ювентус» состоялся», – сказал Луческу.