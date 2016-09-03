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    Ловчев: «У Денисова в «Локомотиве» не будет конфликтов»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что полузащитник «Динамо» Игорь Денисов, на правах аренды перешедший в «Локомотив», не будет иметь конфликтов с тренерами и футболистами в стане железнодорожников.

    – Игорь Денисов стал игроком «Локомотива». До этого у него случались конфликты в «Зените», «Анжи», «Динамо». Теперь будет конфликт с Семиным?

    – Не будет – потому что Семин мудрый человек. Обратите внимание – все, кто с ним работал, его уважают. Да, Юрий Палыч может матюгнуть игрока, но это все для дела, значит, заслужил. Семин справедлив. Он был, есть и будет болельщиком «Локомотива». Ему нужен результат и с Игорем Денисовым его добиться будет легче.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.09.2016 12:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 сентября 2016, 15:41

      И кто это предсказал, цыганка наверное...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 3 сентября 2016, 15:18

      какой то дебильный довод... типа в Зените анжи и динамо не мудрые что ли ???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 сентября 2016, 13:52

      Не будет он конфликтовать. В очередной раз на те же грабли наступать он не захочет. Тем более, тогда точно с футболом закончит

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 сентября 2016, 13:00

      Верю в Денисова! Уверен, что он принесёт много пользы Локомотиву

      1
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