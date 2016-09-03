Сарсания: «Зенит» и ЦСКА хуже всех сработали во время летнего трансферного окна»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что петербуржский клуб и ЦСКА хуже всех клубов РФПЛ сработали во время летнего трансферного рынка.

«Если судить по соотношению «цена-качество», в первую очередь отметил бы работу «Локо», «Анжи», может быть, «Терека» и «Спартака» с некоторыми оговорками. Хуже всего сработали фавориты – «Зенит», от которого ушли двое лидеров, и ЦСКА, который практически не усилился», – сказал Сарсания.