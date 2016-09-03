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    Сарсания: «Зенит» и ЦСКА хуже всех сработали во время летнего трансферного окна»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что петербуржский клуб и ЦСКА хуже всех клубов РФПЛ сработали во время летнего трансферного рынка.

    «Если судить по соотношению «цена-качество», в первую очередь отметил бы работу «Локо», «Анжи», может быть, «Терека» и «Спартака» с некоторыми оговорками. Хуже всего сработали фавориты – «Зенит», от которого ушли двое лидеров, и ЦСКА, который практически не усилился», – сказал Сарсания.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2016 10:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 06:09

      А ЦСКА давно почти никого не покупает, так что это не новость, а стратегия и политика клуба уже многие годы. Про Зенит спорно - Жулиано усилил, Новосельцев может, Карвальо тоже вроде норм, а Халк за баблом уехал доигрывать, тут в чём промах, Гараю надоело, а больше никого и не потеряли. Тем более много кто отказал в этот раз. Локо очень спорно что круто сработали - только что Чорлука никуда не уехал, Анжи нормально поработал, они точно усилились, Терек в этот раз закупился, а Спартак да в этот раз точечно, что уже большой плюс селекции.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 сентября 2016, 13:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем конюшни футболисты, ага, у них Гинер хорошо играет за пределами футбольного поля.

      -5
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      Рейтинг: +39

      susanin62 3 сентября 2016, 13:36

      Цыплят по осени считают. Читай, по весне. Вот в конце чемпионата и посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +13

      Swooper 3 сентября 2016, 12:58

      Ну тут все зависит от того, сколько клуб был готов потратить. ЦСКА был готов потратить 0. Так что в этом отношении они сработали отлично.

      -1
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 3 сентября 2016, 12:46

      А кто нормально сработал?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > valencia 45 3 сентября 2016, 13:04

      СПАРТАК
      Все три игрока сразу заиграли и усилили

      -2
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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > Зенит оле оле ола 3 сентября 2016, 19:22

      Почтеннейший, загляните в таблицу, бугага

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 сентября 2016, 12:22

      да Зенит еще более-менее, а вот ЦСКА правда не очень

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 сентября 2016, 11:43

      Автор! Нет слова "петербуржский". Буква Ж используется только в словах "петербуржец" и "петербурженка. Хорошо бы все журналисты прочитали - постоянная и раздражающая ошибка!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Бриг 3 сентября 2016, 15:35

      Русский орфографический словарь Российской академии наук.
      Отв. ред. В. В. Лопатин. Оба варианта (петербургский и петербуржский) правильные.

      4
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      Рейтинг: -25

      Топс 3 сентября 2016, 10:18

      Совершенно правильно

      -1
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