Сарсания: «Зенит» и ЦСКА хуже всех сработали во время летнего трансферного окна»

А ЦСКА давно почти никого не покупает, так что это не новость, а стратегия и политика клуба уже многие годы. Про Зенит спорно - Жулиано усилил, Новосельцев может, Карвальо тоже вроде норм, а Халк за баблом уехал доигрывать, тут в чём промах, Гараю надоело, а больше никого и не потеряли. Тем более много кто отказал в этот раз. Локо очень спорно что круто сработали - только что Чорлука никуда не уехал, Анжи нормально поработал, они точно усилились, Терек в этот раз закупился, а Спартак да в этот раз точечно, что уже большой плюс селекции.
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что петербуржский клуб и ЦСКА хуже всех клубов РФПЛ сработали во время летнего трансферного рынка.
«Если судить по соотношению «цена-качество», в первую очередь отметил бы работу «Локо», «Анжи», может быть, «Терека» и «Спартака» с некоторыми оговорками. Хуже всего сработали фавориты – «Зенит», от которого ушли двое лидеров, и ЦСКА, который практически не усилился», – сказал Сарсания.