Мхитарян пропустит более недели и не сыграет с «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выбыл из строя на срок от семи до 10-ти дней, информирует официальный сайт Федерации футбола Армении. Во время медобследования после товарищеской встречи с Чехией (0:3) в составе национальной команды у 27-летнего игрока было выявлено повреждение левого бедра.

Таким образом, лидер сборной Армении не сможет выйти завтра на поле в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 с Данией. Кроме того, полузащитник вряд ли поможет «Манчестер Юнайтед» в манкунианском дерби в рамках четвертого тура АПЛ, которое состоится в следующую субботу.